Mbappé - PSG : Folie à 200M€ sur le mercato, annonce attendue en coulisse

Pour remplacer Kylian Mbappé, en route vers le Real Madrid une fois son contrat avec le PSG expiré, le club de la capitale voudrait mettre la main sur Lamine Yamal, le phénomène du FC Barcelone. Un dossier estimé à 200M€ dans lequel la position du joueur s’annonce primordiale comme l’explique Dominique Séverac, journaliste au Parisien.

Le PSG prépare la vie sans Kylian Mbappé. Alors que Luis Enrique se passe de plus en plus des services de son international français en Ligue 1, la direction se penche dans le même temps sur la quête d’un remplaçant sur le mercato. Victor Osimhen (Naples), Marcus Rashford (Manchester United) ou Rafael Leao (AC Milan) ont notamment été cités parmi les pistes du conseiller sportif Luis Campos. Et ce mardi, Le Parisien a ajouté un autre nom à la liste.

Mercato : Le PSG a choisi le remplaçant de Mbappé ! https://t.co/A9wmdNlO4H pic.twitter.com/GxWPQ7SBXN — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Le rêve à 200M€ du PSG

D’après les informations du quotidien francilien, le PSG a jeté son dévolu sur Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone âgé seulement de 16 ans et valorisé à 200M€. Journaliste pour Le Parisien , Dominique Séverac est intervenu à la télévision espagnole pour évoquer ce dossier qui promet d’agiter à l’avenir le mercato. « Le PSG va perdre Kylian Mbappé l’été prochain et doit repenser son secteur offensif. Il a fait de Lamine Yamal, formé au Barça, sa priorité offensive. C’est l’une des pistes prioritaires de Luis Campos, qui connaît bien le joueur et son agent », confie-t-il.

« Si le transfert doit se faire, il faut que Lamine Yamal aille voir la direction du Barça »