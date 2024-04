Le PSG a trouvé l'homme idéal, un transfert à 200M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête du remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG continue de prospecter sur le mercato et s'intéresserait notamment à Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone seulement âgé de 16 ans. Un transfert à 200M€ est même évoqué pour l'ailier espagnol dont le contra s'achève en juin 2026. Et c'est encore une fois Jorge Mendes qui pourrait tout débloquer.

Le feuilleton Mbappé fait beaucoup moins parler ces dernières semaines. Et pour cause, l'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève en juin prochain, a d'ores-et-déjà tranché pour son avenir puisqu'il va quitter le club de la capitale afin de s'engager avec le Real Madrid. Une situation qui pousse le club parisien à se mettre en quête de nouveaux renforts offensifs pour combler le départ du crack de Bondy. Et alors que plusieurs pistes circulent, l'une d'elles prend clairement de l'ampleur.

Mercato - PSG : Mbappé fait une dernière demande au Real Madrid https://t.co/RKchTpt86O pic.twitter.com/faSP1FBptq — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Yamal, un transfert à 200M€ au PSG ?

En effet, selon les informations du Parisien , Lamine Yamal est désormais l'une des priorités du PSG pour la saison prochaine. Il faut dire que le jeune ailier du FC Barcelone est la révélation du football européen cette saison. Du haut de ses 16 ans, il est titulaire indiscutable dans le onze de départ de Xavi et a déjà livré plusieurs prestations très abouties. Lamine Yamal dispose d'une clause libératoire estimée à 1 milliard d'euros, mais la somme de 200M€ circule dans les couloirs du PSG. Un montant qui semble accessible pour le club de la capitale dont les finances ont été assainies par les départs de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos et en attendant celui de Kylian Mbappé.

Jorge Mendes encore dans le coup !