Mercato : C’est terminé, le PSG laisse filer un gros poisson !

Sur la piste de Bernardo Silva, le PSG tente activement de le signer depuis deux ans mais se heurte au veto systématique de Manchester City. Avec la présence d’une clause libératoire cet été, Paris avait espoir de mettre la main sur le Portugais. Mais selon nos informations, le dossier va s’arrêter-là.

Sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva a tout gagné. Et au sortir du triplé historique de 2022-2023, le milieu de terrain portugais a souhaité ouvrir la porte vers un départ. Des discussions très concrètes ont eu lieu entre son agent, Jorge Mendes, et les dirigeants des Citizens. Pour l’accueillir, deux clubs étaient clairement positionnés. Le PSG et le FC Barcelone. Ouvert aux deux projets, Bernardo Silva a finalement choisi de se ranger derrière la position de son club : pas de départ. Soucieux de ne pas se froisser avec ses dirigeants, l’international portugais a même accepté de prolonger son contrat. Non sans inclure une clause libératoire dans ce nouveau bail…

Une clause très alléchante

Cet été, la clause libératoire de Bernardo Silva lui ouvre de belles perspectives. En effet, le10sport.com a confirmé cet hiver qu’un montant de 58 millions d’euros suffisait à s’attacher les services du Portugais. Une vraie opportunité pour le PSG qui a maintenu jusqu’à présent le contact avec le joueur, comme avec son agent. Pour autant, selon nos sources, Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre Paris cet été.

Plus une priorité

Bien qu’il soit toujours performant, Bernardo Silva n’est plus considéré comme une priorité pour le PSG. Les performances de joueurs comme Bradley Barcola ou Lee Kang-In sont jugées satisfaisantes, Paris veut maintenir sa confiance envers ces jeunes joueurs pour leur laisser le temps d’exploser plutôt que de « miser » sur un joueur qui sera trentenaire en août prochain. Le PSG va ainsi filer un gros poisson du prochain mercato. Reste à savoir ce que décidera Bernardo Silva. Rester à Manchester City ou tenter un dernier challenge en Europe. Son rêve de porter les couleurs de Barcelone est là. Tout comme celles du Benfica.