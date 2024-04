Transferts - PSG : Mbappé va planter le Real Madrid ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a éclaboussé le FC Barcelone et l'Europe de son talent. Mardi soir, le joueur du PSG a claqué un doublé et joué un rôle prépondérant dans la victoire de son équipe (1-4). Un résultat qui pourrait l'encourager à prolonger son contrat ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'international français a déjà pris une décision définitive au sujet de son avenir.

Kylian Mbappé peut encore rêver d'une victoire en Ligue des champions. Le PSG est parvenu à refaire son retard et à vaincre le FC Barcelone sur sa pelouse. Décevant lors du match aller, Mbappé a inscrit un doublé.

PSG : Mbappé va écoeurer le Real Madrid avant son transfert ? https://t.co/iRNihM6Hob pic.twitter.com/i8790WBF32 — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Après Barcelone, Mbappé a pris sa décision

En fin de contrat, Mbappé pourrait-il revenir sur sa décision de quitter le PSG ? Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur de 25 ans ne compte pas revenir sur sa décision. Peu importe le parcours de son club en Ligue des champions, le champion du monde 2018 souhaite porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Mbappé l'avait annoncé en zone mixte