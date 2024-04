Mercato - PSG : Mbappé lâche une bombe à la presse espagnole

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid. Interrogé sur son avenir ce mardi soir, Kylian Mbappé a affirmé que sa décision était irrévocable.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son séjour à Paris à l'issue de sa septième saison. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été.

Mbappé a décidé de quitter le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Et visiblement, cet éventuel revirement ne viendra pas de la star du PSG.

Mbappé ne va pas changer d'avis