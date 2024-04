Mercato - OM : La mèche est vendue pour le prochain entraîneur

Thibault Morlain

Ayant pris la place de Gennaro Gattuso sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a signé jusqu'à la fin de la saison avec le club phocéen. Il devrait donc laisser sa place d'ici quelques mois, mais certains ne seraient pas contre continuer avec Gasset. Quid de l'avis du principal intéressé ? L'entraîneur de l'OM a fait le point sur son avenir.

Qui sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine ? Alors que le10sport.com vous a révélé que Pablo Longoria faisait de Paulo Fonseca sa priorité, voir Jean-Louis Gasset continuer sur le banc olympien ne déplairait pas à certains. Mais encore faut-il que le technicien de 70 ans le souhaite. Et rester à l'OM ne semble pas être dans les plans de Gasset.



Vente OM - McCourt : Il craque en plein direct ! https://t.co/3b8H6Timlh pic.twitter.com/miWwYEMAOj — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« J'ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là" »

Interrogé par La Provence , Jean-Louis Gasset s'est exprimé sur son avenir avec l'OM. L'actuel entraîneur olympien a alors avoué : « Je ne pense pas au lendemain. J'ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m'attend. Ça ne m'a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l'OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j'ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j'en ai envie ».

« Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas »