Mercato : Attendu au PSG, il s’inspire déjà de Mbappé !

Kylian Mbappé a développé au fil des années des armes spéciales devant le but. Que ce soit sa frappe croisée au premier poteau ou bien sa volée comme face à l’OM pour son 200ème but avec le PSG ou en finale de Coupe du monde. Pour Prime Video, Mbappé avait lâché une punchline sur la volée, reprise par Xavi Simons.

À la mi-janvier, soit quelques jours après le sacre du PSG au Trophée des champions face au Toulouse FC (2-0), Prime Video publiait une interview avec Kylian Mbappé sur sa vision du football et des qualités offensives. Et notamment la volée.

«Si elle part bien du coup du pied, il va pas la chercher, il va pas la chercher»

Pour la plateforme de streaming, Kylian Mbappé tenait le discours suivant il y a trois mois de cela. « La volée ? Plus tu la prends bien, plus ça te permet de ne pas forcément viser la zone de façon précise en fait. Où je suis, à l’entrée de la surface comme ça avec un gardien avancé, où que je la mette et si elle part bien du coup du pied, il va pas la chercher, il va pas la chercher ».

Xavi Simons s’y met à l’entraînement : «Il va pas la chercher, il va pas la chercher»