Ils s’arrachent tous le «futur Ballon d’or», le PSG a sa réponse !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain semble être en quête de pépites à polir et à faire exploser depuis l’arrivée de Luis Campos à la tête de la section sportive parisienne. Lucas Beraldo (20 ans) ou encore Gabriel Moscardo (18 ans) en sont les exemples types. Néanmoins, pour ce qui est de Florian Wirtz (20 ans), ce ne sera pas pour cet été. Explications.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé à l’intersaison, lui qui va vraisemblablement s’en aller libre au Real Madrid. Pour combler le vide que laissera le meilleur buteur de l’histoire du club parisien dans l’effectif de Luis Enrique, le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 1er avril dernier que trois postes seront renforcés par le Paris Saint-Germain : la position d’ailier gauche, le milieu de terrain et la défense centrale avec comme cible prioritaire un axial droit.

«Il est clairement un possible futur Ballon d’Or»

Néanmoins, d’après la tendance étalée dans la presse dernièrement, Florian Wirtz semble être une piste à l’étude au PSG. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen, sacré champion d’Allemagne dimanche face au Werder Brême (5-0), pourrait devenir Ballon d’or aux yeux de Fernando Carro. « Si Wirtz est le Pedri allemand ? Je ne veux pas comparer les joueurs, mais Wirtz est pour moi l'un des meilleurs joueurs allemands, si ce n'est le meilleur. À son poste, il y a beaucoup de bons jeunes joueurs au Barça, mais pour moi, il est clairement un possible futur Ballon d’Or ».

Mercato - PSG : Jackpot pour le Real Madrid avec Mbappé ? https://t.co/HX5gmwcr8t pic.twitter.com/xfAzWiPLJU — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

«Son idée est de rester avec nous»