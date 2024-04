Real Madrid : Il dévoile l’identité du prochain entraîneur !

Thomas Bourseau

Comme cela a été le cas avec Zinedine Zidane notamment, Xabi Alonso pourrait à l’avenir lui aussi passer du terrain au banc de touche du Real Madrid. L’entraîneur du Bayer Leverkusen restera en poste la saison prochaine au sein du club allemand. Et après ? Tout est possible avec le Real Madrid comme révélé par le PDG du Bayer.

Le Real Madrid est le club qui en fait rêver plus d’un. Avec ses quatorze Ligues des champions, l’institution merengue est respectée. En attestent le retour aux affaires de Zinedine Zidane en mars 2019 seulement quelques mois après son départ au vu de la situation sportive madrilène à l’époque ou encore Carlo Ancelotti qui avait directement démarché la Casa Blanca en 2021 pour revenir en poste. Ancien joueur du Real Madrid, Xabi Alonso semble être destiné à reprendre le flambeau d’Ancelotti au Real Madrid, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026.

«Il y a beaucoup de clubs intéressés»

Champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen cette saison, Xabi Alonso restera au club la saison prochaine, quand bien même il fait tourner bien des têtes comme l’avoue Fernando Carro. « Il y a beaucoup de clubs intéressés, c'est comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir il ne pourra pas entraîner certains de ceux qui ont été nommés, en particulier ses anciennes équipes en tant que joueur. Mais il se sent bien ici, sinon il ne serait pas là. Nous garderons l'ambition l'année prochaine et nous jouerons la Ligue des champions. Il est évident que nous sommes très heureux avec lui. C'est une bonne situation pour toutes les parties et je pense que c'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. C'est un projet que nous avons lancé avec lui et il est très important qu'il continue. Mais Xabi sait aussi ce qu'il a à Leverkusen en tant que club, ce n'est pas seulement nous qui savons ce que nous avons avec lui en tant qu'entraîneur. C'est une bonne chose pour nous deux de continuer à travailler ensemble ».

«Le Real Madrid ? À un moment donné de sa carrière d’entraîneur»