Mercato - PSG : Sa femme balance sur son avenir

Joueur du PSG depuis 2013, Marquinhos est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Plus heureux que jamais à Paris, le Brésilien ne dirait pas non pour finir sa carrière sous le maillot parisien. L’avenir de Marquinhos est-il alors déjà écrit dans le marbre ? Sa femme a tenu un discours quelque peu différent.

Entré dans l’histoire du PSG, Marquinhos est aujourd’hui le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Une aventure commencée en 2013 et qui pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. En effet, le capitaine du PSG dispose d’un contrat jusqu’en 2028 et il ne serait pas surprenant de voir Marquinhos terminer sa carrière à Paris. A moins que…

« Tout ça peut changer très rapidement »

Interrogée par Carré , Carol Cabrino, femme de Marquinhos, s’est confiée sur l’avenir. Celui-ci s’écrira-t-il à Paris ? « Est-ce que nous voulons rester à Paris ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Tout ça peut changer très rapidement, c’est difficile à dire », explique-t-elle.

« On pense beaucoup aux Etats-Unis »