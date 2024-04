PSG : Mbappé va écoeurer le Real Madrid avant son transfert ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Interrogé sur la star française, Daniel Riolo a avoué que son scénario rêvé était que le PSG batte le club merengue en finale de la Ligue des Champions.

Tombeur du FC Barcelone, le PSG de Luis Enrique va retrouver le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans le même temps, le Real Madrid sera opposé au Bayern pour une place en finale de C1.

Une finale PSG-Real en Ligue des Champions ?

S'ils remportent leurs demi-finales respectives, le PSG et le Real Madrid se feront face en finale de la Ligue des Champions. Présent dans l'émission l' After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a reconnu qu'il voulait voir la bande à Kylian Mbappé remporter sa toute première Coupe aux Grandes Oreilles face à la Maison-Blanche.

«Il soulève la coupe et dit : "je vais au Real"»