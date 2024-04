PSG : Une légende déballe tout sur Mbappé

Benjamin Labrousse

Mardi soir, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4). Sans briller, l’attaquant de 25 ans s’est de nouveau montré décisif. De son côté, la légende du club parisien Bernard Lama, a préféré retenir la prestation collective des Parisiens.

L’inévitable Kylian Mbappé. Depuis plusieurs matchs, le numéro 7 commençait à faire douter au PSG. La faute à des prestations récentes clairement en deçà de ses standards habituels. Fantomatique face au FC Barcelone mercredi dernier (2-3), le Bondynois aura donc attendu le match retour pour faire parler son sens du but.

Départ de Mbappé : Le PSG a déjà trouvé son successeur ! https://t.co/jq9Zh8yeLI pic.twitter.com/cdAMxkxTqB — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Sans briller, Mbappé a été décisif

Auteur d’un doublé mardi soir lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Barça (1-4), Mbappé a permis aux siens de se qualifier pour le dernier carré de la compétition sans briller pour autant. Interrogé par le Parisien , Bernard Lama a reconnu le talent du Français, mais a préféré retenir la performance collective du PSG.

« Je ne ferai pas de distinction entre lui et les autres »