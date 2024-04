Le PSG va réaliser un exploit historique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est toujours en course pour réaliser un triplé historique. Toujours en lice pour remporter un nouveau titre de champion de France, mais aussi la Coupe de France, le club parisien est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le groupe de Luis Enrique n'est plus qu'à une marche de Wembley. Avant de rentrer dans la légende ? Le vestiaire y croit dur comme fer.

Soulagement pour les supporters du PSG ! Le club parisien est parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions en venant à bout du FC Barcelone (1-4). Une victoire qui ouvre des horizons plus prestigieuses. Pour la première fois depuis 2021, le PSG atteint ce stade de la compétition et n'est plus qu'à un pas d'une finale à Wembley.

Le vestiaire du PSG est remonté

Euphorique après la victoire à Montjuïc ce mardi soir, les joueurs du PSG se sont immédiatement reconcentrés sur la suite, et notamment sur le prochain match de Ligue 1. Mais le groupe de Luis Enrique garde dans un coin de sa tête cette demi-finale de Ligue des champions. Avant mieux ? « Je ne sais pas si c'était vraiment le cas, mais entre nous, on avait l'impression d'être seul contre tous. Ces six jours ont solidifié ce qu'il se passe entre nous. Je crois vraiment qu'on est un groupe sain et qu'on peut réaliser l'impensable » a déclaré un joueur du PSG à L'Equipe . Pour sa dernière saison au PSG, Kylian Mbappé croit, aussi, en ses chances : « Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley ».

Danger pour le PSG !