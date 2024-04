Mbappé annonce du lourd avec le PSG

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Grâce à sa victoire, le club de la capitale a composté son billet pour le dernier carré de la compétition. Interrogé après la rencontre, Kylian Mbappé a fait part de son envie de remporter la C1 avec le PSG cette saison.

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est fait peur, mais il a finalement réussi à se qualifier pour le tour suivant. Après leur défaite 2-3 au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique sont allés s'imposer en Catalogne (1-4), et ce, après avoir été mené au score.

Mbappé veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Présent en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a réaffirmé sa volonté de soulever sa première Coupe aux Grandes Oreilles sous les couleurs rouge et bleu, et ce, pour sa dernière saison au club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

«On va tout faire pour aller à Wembley»