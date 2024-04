PSG : Mbappé adresse un message déchirant aux supporters !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un doublé décisif mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone, Kylian Mbappé a donc été l'un des artisans de la qualification du PSG pour le dernier carré. Et le capitaine de l'équipe de France a ensuite tenu à faire passer un message émouvant aux supporters parisiens...

Ce n'est plus un secret, Kylian Mbappé vit ses derniers mois au sein du PSG puisqu'il a décidé de quitter le club libre à l'issue de la saison. Mais l'attaquant de 25 ans a encore de belles choses à vivre avec l'écurie parisienne, comme le parcours actuel en Ligue des Champions... Le PSG a validé mardi soir son ticket pour les demi-finales en éliminant le FC Barcelone (victoire 4-1), avec justement un doublé de Mbappé. Et ce dernier a un message pour les supporters...

Interrogé par PSG TV , Kylian Mbappé a fait passer un message poignant : « Les supporters ? Oui, c'est une grande histoire. Je pense que les gens méritent. Les gens méritent tout ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de désillusions, pas mal de moments où ils ont été très tristes et je pense que eux méritent ce moment de bonheur. Donc un message à tous les supporters : profitez, bien sûr, soyez raisonnables, faites attention à vous, prenez soin de votre famille, mais profitez parce que vous le méritez », indique l'attaquant du PSG à ses supporters.

