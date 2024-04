Il menace déjà le PSG avant le choc !

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a obtenu sa qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions grâce à sa belle victoire face au FC Barcelone (1-4) au cours du quart de finale retour. Alors que les Parisiens vont retrouver le Borussia Dortmund en demi-finale, l’entraîneur du club allemand Edin Terzic a annoncé la couleur avant ce choc, lâchant au passage un sérieux avertissement au club français.

Le PSG continue d’y croire. Défaits mercredi dernier (2-3) au cours du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique ont su aller chercher la qualification pour le dernier carré en s’imposant (1-4) à Montjuïc ce mardi soir. Ainsi, le PSG retrouvera le Borussia Dortmund en demi-finale, un adversaire déjà rencontré au cours des phases de poules de cette campagne de C1.

Le PSG va retrouver le Borussia Dortmund en Ligue des Champions

Le club allemand a quant à lui disposé de l’Atlético de Madrid. Également battu à l’aller (1-2), Dortmund a complètement inversé les débats ce mardi soir face à des Colchoneros dépassés (4-2). Avant d’affronter de nouveau le PSG, l’entraîneur du BVB Edin Terzic a annoncé la couleur alors que Parisiens s’étaient imposés au match aller entre les deux formations (2-0) en septembre dernier.

« Je pense que l’on est une équipe encore plus stable et meilleure qu’en septembre »