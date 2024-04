Mercato : Le PSG a déniché un renfort «incroyable» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu à l’aller (2-3), le Paris Saint-Germain a su renverser le FC Barcelone (4-1) mardi soir, lui permettant d’accéder aux demi-finales de la Ligue des champions. Interrogé à l’issue de cette grande soirée pour le club de la capitale, Vitinha n’a pas manqué de souligner le rôle décisif de Luis Enrique dans cette victoire.

Ce mardi, le PSG a renversé le FC Barcelone en l’emportant 4 buts à 1 sur la pelouse du stade de Montjuïc, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Un succès à mettre notamment au crédit de Luis Enrique comme n’ont pas manqué de le souligner les joueurs à l’issue de la victoire. Vitinha a notamment tenu des propos très élogieux à l’égard de l’entraîneur parisien nommé l’été dernier à la tête du PSG.

Mercato : Le PSG perd 16M€ sur un transfert ! https://t.co/vA8NiSI9ab pic.twitter.com/Zo9OP7WeWn — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« Il nous apporte beaucoup »

« Je ne veux pas trop parler mais il est incroyable. Il nous apporte beaucoup : dans la tactique, dans la tête et je pense que c’est le plus important, dans la façon dont il nous parle, dans la façon dont il nous fait croire que tout est de notre côté… C’est incroyable. C’est un coach incroyable, il a beaucoup de mérite dans cet éliminatoire », estime le milieu portugais, dans des propos relayés par CulturePSG .

« On est tous meilleurs je pense »