Affaire Clauss : Échec et mat pour l’OM ?

Le statut de Jonathan Clauss a été remis en cause du côté de l’OM au début de l’année civile. La faute à une attitude ainsi qu’une implication jugées non irréprochables par les hauts décideurs de l’Olympique de Marseille. Mais pour Daniel Riolo, le club phocéen pourrait ne pas pouvoir le vendre.

La fin de saison approche et l’OM se trouve en position plus que délicate pour l’objectif fixé en début de saison par le président Pablo Longoria : accrocher une place dans le top 4 afin de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. L’Olympique de Marseille se retrouve à 10 points de la 4ème place du LOSC avec seulement six matchs restants pour inverser la tendance, soit 18 points pris dans le meilleur des cas. La mission se complique.

«Balerdi peut être vendu»

En cas de non-qualification en C1, il se pourrait que l’OM soit contraint de dégraisser son effectif grâce à la vente de ses éléments disposant d’une valeur marchande élevée. Cela semble être le cas de Leonardo Balerdi qui figurerait comme cet hiver dans le viseur de l’Atletico de Madrid. Daniel Riolo confirme une éventuelle opération pour le défenseur argentin de 25 ans. « Balerdi peut être vendu. Tu peux prendre une valise ».

«Je ne vois pas trop ce que tu vas vendre avec Clauss»