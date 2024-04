PSG - Real Madrid : Mbappé prépare un coup de génie ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Tout indique que l'international français signera au Real Madrid cet été. Cependant, les Merengue refuseraient de le laisser participer aux Jeux Olympiques. De ce fait, la star de 25 ans préparerait un plan astucieux pour pouvoir les disputer sans l'autorisation de la Casa Blanca.

Kylian Mbappé s’apprête à démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Sept ans après son arrivée, l’international français aurait annoncé son départ au PSG à l’issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et il ne compte pas le prolonger. Reste maintenant à voir où il rebondira. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’il disposait de trois offres.

PSG : Mbappé provoque déjà une «guerre» au Real Madrid ? https://t.co/34G2nZpciz pic.twitter.com/1PvUhIDV1Z — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Le Real Madrid dit non à Mbappé pour les Jeux Olympiques

Et pour le moment, le Real Madrid est en pole position pour obtenir sa signature. Après avoir été snobé au dernier moment en mai 2022, Florentino Pérez toucherait au but dans ce dossier. Mais les négociations bloqueraient autour de la question des Jeux Olympiques à Paris. Kylian Mbappé y voit l’opportunité d’une vie et veut donc y participer. Le Real Madrid, de son côté, serait réticent puisque le club madrilène voudrait pouvoir compter sur le champion du monde 2018 pour sa tournée de pré-saison aux Etats-Unis. Les Merengue n’ont pas l’air de vouloir bouger de leurs positions. De ce fait, Kylian Mbappé serait en train de monter un plan.

Mbappé a un plan astucieux