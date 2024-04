OM : Il annonce le verdict pour ce renfort

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse du Benfica Lisbonne jeudi dernier en quarts de finale aller de la Ligue Europa (2-1), l’OM se prépare pour le match retour jeudi prochain. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset ne devrait toujours pas pouvoir compter sur Jonathan Clauss, qui s’était blessé avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale.

Comme le PSG et le LOSC, toujours engagés en coupe d’Europe, l’OM n’a pas joué le week-end dernier. La rencontre face à l’OGC Nice a été reportée au 24 avril, afin de permettre aux Olympiens de préparer au mieux leur double confrontation contre le Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa.

Clauss trop court contre Benfica

Cela ne devrait en revanche pas être suffisant pour permettre à Jonathan Clauss de faire son retour, lui qui s’est blessé avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale. « On évoquait la possibilité que Clauss y soit, mais je pense que pour débuter ce sera très compliqué », a confié le journaliste Florent Germain de RMC dans Virage Marseille .

Murillo titulaire ?