OM : Un retour inattendu pour aider Gasset ?

Privé de nombreux joueurs, l'OM s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Benfica, enchainant ainsi un conquième revers de rang, mais le club phocéen a encore toutes ses chances de se qualifier pour le prochain tour. Le retour de certains blessés pourrait être d'une grande aide à Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, le Montpelliérain va certainement pouvoir s'appuyer sur un renfort de taille.

Les semaines se suivent et se ressemblent fâcheusement du côté de l'OM qui a essuyé une cinquième défaite consécutive jeudi face à Benfica. Jean-Louis Gasset aura besoin d'un groupe plus fourni pour renverser la situation au Vélodrome et une bonne nouvelle est parue dans la presse ce samedi à ce sujet.

Clauss de retour dans le groupe ?

Sorti sur blessure face au Chili avec l'équipe de France, Jonathan Clauss a déjà manqué deux semaines de compétition et au vu des grimaces à sa sortie, on pouvait craindre le pire et on ne l'imaginait pas rejouer de si tôt. Or, L'Equipe indique qu'il pourrait faire son retour dans le groupe pour la réception de Benfica, bien que sa titularisation soit jugée « improbable ».

Sarr forfait, Mbemba va mieux