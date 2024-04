OM : Après la défaite, Gasset annonce du lourd

Jean de Teyssière

Au stade de la Luz, l'OM a eu du mal en début de rencontre face à Benfica en encaissant rapidement un but de Rafa Silva (16ème minute). Angel Di Maria a réussi à creuser l'écart avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne parvienne à laisser son équipe en vie pour le match retour. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'OM, garde espoir en vu match retour.

Malgré la défaite de l'OM à Benfica (1-2), l'optimisme règne à Marseille. Les internationaux marocains Azzedine Ounahi et Amine Harit sont confiants pour le match retour, conscients que l'ambiance du stade Vélodrome sera un atout considérable.

L'OM encore en vie en Ligue Europa

Mené 2-0 à la 52ème minute de jeu, l'OM a finalement réussi à réduire l'écart grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Un but capital avant le match retour qui se déroulera au stade Vélodrome jeudi prochain.

«On sait où on va jouer, devant qui et on sait qu’on est capable de se surpasser à domicile»