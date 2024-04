Longoria à l'OM, le bilan est «terrible»

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM en tant que directeur du football, Pablo Longoria a su rapidement gagne rla confiance de Frank McCourt, qui n'a pas hésité à en faire le successeur de Jacques-Henri Eyraud en tant que président du club phocéen. Aujourd'hui, l'Espagnol est donc aux commandes de l'OM et décide de tout à Marseille. Mais au moment de faire certains bilans, Longoria n'est clairement pas très bien placé.

Proche de quitter le navire il y a quelques mois, Pablo Longoria est aujourd'hui encore et toujours le président de l'OM. Ayant pris la succession de Jacques-Henri Eyraud, l'Espagnol dirige donc le club phocéen. Mais ses décisions sont-elles toujours les bonnes ? Les choix de Longoria ne passent pas tous auprès des observateurs et fans olympiens. De quoi valoir au président de l'OM de vives critiques.



« Le bilan va être terrible pour Longoria »

Dans un entretien accordé au Figaro , Eric di Meco a évoqué le bilan de Pablo Longoria en tant que président de l'OM. L'ancien Olympien n'a alors pas été tendre avec l'Espagnol, lui reprochant notamment l'instabilité sur le banc de touche : « Quel bilan de la présidence de Pablo Longoria ? Le bilan va être terrible pour lui. Déjà, un coach par an... C'était incompréhensible de ne pas garder Sampaoli. Tudor ensuite, que j'aimais beaucoup. J'aurais aimé voir Tudor avec une préparation qu'il a faite et un recrutement qu'il a validé. Même s'il y avait des défauts dans son jeu, j'ai aimé me mettre devant l'OM l'an dernier, il se passait un truc. Cette année, on s'est ennuyés ».

« Il n'y a pas de travail dans la continuité »