Vente OM : Longoria se lâche en privé !

Thibaud Vézirian persiste et signe. Selon ses informations, ses sources, la vente de l'OM est actée. Il ne manque plus que l'officialisation du deal. Un changement qui enchanterait Pablo Longoria. Lessivé, épuisé, le président du club marseillais souhaiterait profiter de cette vente pour passer la main et franchir la porte de sortie.

Si l'on en croit les propos de Thibaud Vézirian, la vente de l'OM est actée. Selon le journaliste, Frank McCourt aurait accepté de passer la main. Un consortium international devrait lui succéder à la tête de la formation marseillaise. Une nouvelle qui lui aurait été confirmée par une source proche du dossier.

« J’ai encore eu une confirmation »

« J’ai encore eu une confirmation ce matin que la vente était acquise et que l’officialisation était proche, je n’avais pas besoin de cela, mais cela fait plaisir. Les feux sont verts, mais ce sont les affaires et on n’est pas à l’abri d’un changement (...) J’ai déjà tout dit sur la vente de l’OM, il n’y a plus qu’à attendre le feu d’artifice. Tout a été révélé » a confié le journaliste lors d'un live Twitch . Un changement qui n'effraye pas Pablo Longoria, bien au contraire.

Epuisé, Longoria est impatient ?