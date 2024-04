Vente OM : Il se fait recaler par McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt est aux abonnés absents. Récemment, le propriétaire de l'OM est apparu à la télévision américaine pour parler de sa situation personnelle. Mais ces derniers temps, il demeure relativement discret dans les médias français. Journaliste pour Europe 1, Jean-François Péres tente d'obtenir un mot de la part de l'homme fort marseillais. Sans succès.

Frank McCourt n'a plus été aperçu à Marseille depuis plusieurs mois. Pourtant, l'OM n'est pas au mieux. Malgré l'arrivée de Jean-Louis Gasset, le club marseillais est retombé dans ses travers et a certainement dit adieu à la Ligue des champions après une nouvelle défaite face au LOSC. Difficile d'y voir clair dans la politique de la direction, dont les choix sportifs n'ont pas porté leurs fruits. La parole de McCourt pourrait permettre de rassurer les supporters de l'OM. Mais comme l'a annoncé Jean-François Péres, le propriétaire du club marseillais ne donne aucune signe de vie.

Silence radio du côté de McCourt

« Ça fait des mois que toutes les semaines, j’essaye d’obtenir un entretien avec Frank McCourt sur le thème de l’OM pour savoir ce qu’il veut faire vraiment de ce club, et avec quel argent. Certes, ses affaires marchent pas mal avec le classement Forbes qui vient de paraitre. Sa fortune personnelle pourrait permettre à l’OM, avec de bons investissements, d’avoir des ambitions plus élevées. Il a déjà mis beaucoup d’argent, et le problème a été le choix des joueurs » a déclaré le journaliste d' Europe 1 au Phocéen.

« Est-ce que Frank McCourt a encore envie d’injecter de l’argent ? »