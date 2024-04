Vente OM : McCourt a fixé un prix colossal !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt est entré dans un cercle très fermé, celui des milliardaires. Le propriétaire de l'OM a vu sa fortune augmenter et dépasser ce cap symbolique. Mais comme annoncé par le journaliste Thibaud Vézirian, le club marseillais n'y est pour rien dans cette croissance. McCourt aurait d'ailleurs l'intention de tourner la page prochainement.

Frank McCourt a fait son apparition au sein du prestigieux classement des plus grandes fortunes du monde. L'Américain, qui a fait fortune dans l'immobilier, puis dans le sport, figure à la 2151ème place, bien loin derrière le Français Bernard Arnault. Mais ce cap symbolique est à souligner, alors que l'on annonce à Marseille un McCourt économe, soucieux de ses finances. A la tête de l'OM depuis 2016, il aurait décider de ne plus réinjecter d'argent au sein de la formation.

La fortune de McCourt fait causer

Lors d'un live Twitch, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur ce classement. Et selon lui, ce n'est pas l'OM qui lui a permis d'intégrer ce classement. « Ce montant, ce n’est pas dans la poche de McCourt, c’est la valorisation de ses actifs, de ses entreprises, de ce qu’ils ont en valeur. Ça n’a rien à voir. Mais effectivement il est de retour dans la liste des milliardaires et c’est probablement dû à l’évolution de la bulle blockchain et la valorisation de son actif principal qui est le Liberty Project » a déclaré le journaliste.

McCourt veut récupérer gros