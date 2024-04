Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque, il confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste, Thibaud Vézirian a fait de la vente de l'OM son sujet phare. Régulièrement, il fait un point sur ce dossier démarré il y a plus de quatre ans. Malgré le temps qui court, les évènements qui surviennent au sein de l'équipe, son discours n'a pas évolué d'un poil. Selon lui, Frank McCourt devrait céder le club à des investisseurs, notamment saoudiens.

Il y a plus de quatre ans, les premières rumeurs sur une vente de l'OM se faisaient déjà entendre. Il était question d'un départ de Frank McCourt, mais aussi de l'arrivée d'investisseurs saoudiens. Malgré les nombreuses confirmations de Thibaud Vézirian, il n'y a eu aucun changement notable à la tête de la formation marseillaise. Agacé, McCourt a d'ailleurs pris la parole à de nombreuses reprises pour démentir ces informations. Mais il en faut plus pour convaincre l'ancien journaliste de TF1 et de la Chaîne L'Equipe.

« Ce sont des experts qui me l’ont dit »

Lors d'un live Twitch, Vézirian a confirmé qu'il s'appuyait sur de nombreuses sources. « Je le dis, les acheteurs ne sont pas assez amateurs pour laisser sortir publiquement un papier qui montrera que la vente sera officialisée. La seule chose qui sortira, ce sera au moment de l’officialisation (…) Il n’y a pas d’enflammade à avoir, les documents que certains sortent sont juste des mises aux normes pour ranger la maison, ce sont des experts qui me l’ont dit » a confié le journaliste.

« La vente est inéluctable »