OM : «Mentalité de m**de», un gros clash éclate en interne

Benjamin Labrousse

Dimanche soir, l’OM s’est incliné face au PSG (0-2). Si la débâcle marseillaise a fait jaser, le tifo déployé par les South Winners à l’effigie de l’humoriste Redouane Bougheraba a également fait débat. Critiqué, le groupe d’ultras marseillais avait répondu dès lundi par l’intermédiaire de son leader Rachid Zeroual, mais a également publié un communiqué à l’encontre de ses détracteurs.

Marseille en feu. Outre la défaite de l’OM face au PSG lors du Classique dimanche soir, le club phocéen est également sujet à de gros débats entre supporters depuis ce match. La raison ? Un tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba déployé par les South Winners pendant la rencontre. Dans ce dernier, on apercevait l’humoriste levant les doigts au ciel, avec au-dessus de lui, l’étoile symbolisant la victoire de l’OM en Ligue des Champions en 1993.

OM - PSG : Une polémique sans fin, «on est devenus fous !» https://t.co/AmT15RqM5K pic.twitter.com/dcx613AkJo — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Le tifo de l’OM à l’effigie de Redouane Bougheraba fait débat

Rapidement, ce tifo des South Winners a fait polémique. Beaucoup de supporters de l'OM ont rapidement dénoncé le choix de représenter Redouane Bougheraba, aperçu au Parc des Princes ces dernières années. Certains ont également pointé du doigt les méthodes de l’humoriste lors de ses sketchs...Forcément, ces critiques n’ont pas plu aux South Winners , qui a publié un long communiqué à l’encontre de ses détracteurs ce mardi.

« Vous en avez décidé autrement en nous imposant votre mentalité de merde »