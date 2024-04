Mercato : Surprise, il a fait capoter un deal au PSG !

Axel Cornic

Recruté sous les indications de Luis Campos en 2022, Renato Sanches n’a jamais convaincu au Paris Saint-Germain et a donc été poussé vers la sortie l’été dernier avec un prêt à l’A Roma. Une solution qui n’a finalement rien réglé, puisque le milieu de terrain rencontre des grosses difficultés en Italie et pourrait bientôt revenir au PSG.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs européens il y a encore quelques années, Renato Sanches s’est perdu et même le PSG n’a pas réussi à relancer sa carrière. Il a ainsi été prêté à l’AS Roma lors du dernier mercato estival, mais là encore le joueur n’a pas vraiment confirmé son talent.

Le flop Renato Sanches

Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne annonce la mauvaise nouvelle, puisque Renato Sanches ne devrait pas être gardé par l’AS Roma. Son option d’achat oscillait entre 15 et 17M€ et devait être automatique en fonction de ses présences, mais ce ne sont pas ses 10 présences toutes compétitions confondues qui vont pousser les Giallorossi à la lever.

Le PSG avait trouvé une solution, mais...