OM : Une polémique éclate, il explose en direct !

Arnaud De Kanel

Au lendemain du choc entre l'OM et le PSG, l'actualité du club phocéen est pratiquement tournée que vers l'extra-sportif. En effet, une polémique a éclaté après qu'un tifo mettant à l'honneur l'humoriste Redouane Bougheraba ait été déployé dans les tribunes du Vélodrome, provoquant notamment la colère de Pablo Longoria et de certains supporters. Leader des South Winners, groupe à l'origine de ce tifo, Rachid Zeroual a exprimé son mécontentent suite aux critiques reçues.

Encore une fois à l'OM, l'extra-sportif prend le dessus sur le sportif. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur le second point mais depuis lundi matin, on ne parle plus que de ce fameux tifo mettant à l'honneur Redouane Bougheraba, un humoriste marseillais fan de l'OM qui se produira au Vélodrome cet été. D'un côté, Pablo Longoria serait furieux car il n'aurait pas été mis au courant de l'initiative des South Winners , tandis que sur les réseaux sociaux, les supporters s'insurgent de cette initiative un jour d'anniversaire de la mort de l'ancien président Pape Diouf. Leader du groupe de supporters, Rachid Zeroual s'est emporté après les deux parties ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC .

Polémique à l'OM, il dénonce un mensonge de Longoria ! https://t.co/sp4oj1tC64 pic.twitter.com/lihEBy3gs0 — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«C'est un espace de liberté»

« Depuis quand on doit des comptes sur nos tifos ? C'est un espace de liberté, le stade. Redouane est représenté avec le maillot de l’OM, avec le sponsor CMA-CGM, avec le Vélodrome... Le slogan est le même que sur l'affiche de son spectacle. L'OM est gestionnaire du Vélodrome, est-ce que ce n'est pas aussi une promo pour le club ? On dirait qu'il était avec une chicha ou que c'est sa tête qui a dérangé », a confié le leader des South Winners , avant de poursuivre.

«On continuera à en faire, quitte à déranger»