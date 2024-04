OM - PSG : La polémique enfle, une star se paye Longoria !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a visiblement été surpris par le tifo mis en place par les South Winners dimanche à l’Orange Vélodrome : Redouane Bougheraba, humoriste et supporter de l’OM avec le maillot du club et le slogan « À jamais le premier » dans le cadre de la promotion de son spectacle au Vélodrome en juin prochain. Un mensonge du président de l’OM l’on en croit les propos de Bougheraba. Explications.

Dimanche soir avait lieu le Classique entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome. C’est la coutume, avant le coup d’envoi, un immense tifo a été exhibé par les South Winners , association de supporters de l’Olympique de Marseille présidée par Rachid Zeroual. Et Redouane Bougheraba a été la star du soir avant la défaite de l’OM contre le PSG (2-0).

Bougheraba : «Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire»

Le tifo en question, Pablo Longoria ne l’a pas apprécié. Estimant ne pas avoir été mis au courant de cette initiative, le président de l’OM a partagé son ressenti à RMC . Mais, d’après Rachid Zeroual, le patron de l’Olympique de Marseille ment et que le club avait été mis « au courant de cette initiative ». Le principal intéressé, Redouane Bougheraba qui est un humoriste marseillais qui remplira l’Orange Vélodrome le 22 juin prochain pour son spectacle, s’est exprimé sur les ondes de RMC en commençant par un tacle à Longoria sur sa récente gestion du mercato de l’OM.



« Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire. Et après, avec tout le respect que j’ai pour M.Longoria qui dit qu’il aurait aimé être mis au courant… Nous aussi on aurait aimé être mis au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet. Il faut qu’ils arrêtent ».

«Le tifo devait sortir contre le Shakhtar, mais l’UEFA a fait une requête, donc ça ne s’est pas fait»