L’OM toujours dans le flou après cette catastrophe

Arnaud De Kanel

Comme depuis début novembre, l'OM était encore privé de son capitaine Valentin Rongier pour affronter le PSG dimanche soir. Victime d'une fracture de la rotule, l'ancien nantais connaît plusieurs difficultés dans sa rééducation et la date de son retour est sans cesse repoussée. Et cinq mois plus tard, le club phocéen reste dans le flou...

La présence de Valentin Rongier n'aurait pas été de trop dimanche soir contre le PSG. Éloigné des terrains depuis novembre, une véritable catastrophe quand on connaît son importance dans le club phocéen, le capitaine de l'OM manque à son équipe et cela pourrait durer encore longtemps car personne ne sait quand il pourra rejouer.

Impossibilité totale d'annoncer une date pour le retour de Rongier

Le flou demeure concernant la blessure de Valentin Rongier. Comme indiqué à nouveau ce lundi par RMC Sport , aucune date de retour ne peut être annoncée pour l'ancien joueur du FC Nantes.

L'OM reste prudent

Victime d'une fracture de la rotule en novembre, Valentin Rongier poursuit sa réathlétisation mais pour l'heure, l'OM se veut très prudent. Le capitaine olympien a pourtant repris la course avec de bonnes sensations mais il préfère se méfier avec son milieu de terrain pour ne pas le perdre définitivement jusqu'à la fin de la saison car s'il peut rendre des services sur les derniers matchs de l'exercice 2023-2024, l'OM ne s'en privera pas.