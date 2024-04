Coup dur à l'OM, c'est la panique dans le vestiaire

Amadou Diawara

Déjà privé de plusieurs défenseurs contre le PSG, l'OM a dû se passer des services de Chancel Mbemba dès la 51ème minute de jeu lors du Classique ce dimanche soir. Après la rencontre, Geoffrey Kondogbia et Ulisses Garcia ont fait passer un message fort sur la blessure de leur coéquipier.

Ce dimanche soir, l'OM avait la lourde tâche d'accueillir le PSG au Vélodrome. Malheureusement pour Jean-Louis Gasset, il a dû bricoler pour composer son XI de départ, et ce, parce que plusieurs joueurs de son effectif étaient blessés avant le coup d'envoi, notamment en défense.

Le vestiaire de l'OM déplore la blessure de Mbemba

Pour ne pas arranger les affaires de l'OM, Chancel Mbemba s'est blessé durant le choc face au PSG. En effet, le défenseur marseillais a été contraint de sortir du terrain dès la 51ème minute de jeu. Ce qui inquiète le vestiaire de Jean-Louis Gasset, interrogé en zone mixte après la victoire parisienne (0-2).

«C’est quelqu’un d’important pour nous»