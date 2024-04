OM : Le vestiaire annonce une grosse erreur avec Gasset

La rédaction

Après la rencontre face au Paris Saint Germain dimanche soir, le défenseur suisse de l’OM Ulisses Garcia a confié en zone mixte que l’euphorie était présente dans les vestiaires à la mi-temps suite à l’exclusion de Lucas Beraldo en première période. Peut-être même trop, car malgré les mots de Jean-Louis Gasset, l’OM n’a pas résisté.

Pourtant réduit à dix pendant une heure, le PSG s’en est sorti dimanche soir contre l’OM en s'imposant sur le score de 2-0. Après ce Classico, le latéral Ulisses Garcia a dévoilé en zone mixte les coulisses de l’ambiance marseillaise à la mi-temps du match.

« Le coach nous a dit de faire attention aux contres »

« À ce moment-là du match, on est très bien. À la mi-temps, on est un joueur de plus et le coach nous a dit de faire attention aux contres et malheureusement on en prend deux. À la mi-temps, il y a eu cette euphorie de se dire qu'aujourd'hui c'était le moment de le fai re », a déclaré le latéral suisse de l'OM, qui regrette donc que Jean-Louis Gasset n'ait pas été plus écouté.

