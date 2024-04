Inquiétude à l'OM, une grande nouvelle tombe

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Jean-Louis Gasset a dû sortir Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi prématurément contre le PSG. Si la nature de la blessure du premier reste inconnue, le second n'aurait rien de grave d'après Ulisses Garcia. En effet, la recrue hivernale de l'OM a évoqué une simple crampe pour Leonardo Balerdi.

Pour clôturer la 27ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu le PSG au Vélodrome ce dimanche soir. Alors que son infirmerie est bien remplie, Jean-Louis Gasset a dû bricoler pour composer son XI de départ.

Mercato : Proche de signer à l’OM, il finit au PSG ! https://t.co/AQBHpvYvog pic.twitter.com/nr3Dy9e81N — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Balerdi est sorti prématurément contre le PSG

Malheureusement pour Jean-Louis Gasset, deux autres joueurs de son effectif ont été touchés pendant le Classique face au PSG. D'une part, Chancel Mbemba a dû sortir à la 51ème minute de jeu. D'autre part, Leonardo Balerdi a été contraint de laisser sa place dans le dernier quart d'heure de la partie. Si l'OM a des raisons d'être inquiet pour Chancel Mbemba, la situation serait totalement différente concernant l'international argentin. En effet, Ulisses Garcia s'est montré rassurant quant à l'état de santé de Leonardo Balerdi.

«C’était juste une crampe»