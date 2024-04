Nouveau coup dur à l’OM, Gasset est dépité

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait le PSG dimanche soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (0-2), l’OM a dû composer avec plusieurs blessures dans son effectif pour préparer ce Classique, surtout en défense. Désormais, c’est Chancel Mbemba qui est blessé, lui qui a été contraint de céder sa place en cours de match. Un véritable « casse-tête chinois », comme l’a confié Jean-Louis Gasset.

Après avoir évolué en supériorité numérique pendant plus d’une mi-temps à la suite de l'expulsion de Lucas Beraldo, l’OM a fini par s’incliner dimanche soir lors de la réception du PSG (0-2). Une défaite frustrante pour Jean-Louis Gasset, comme il l’a confié en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur de Marseille a aussi rappelé les conditions dans lesquelles il a dû préparer cette rencontre, avec un effectif décimé par les blessures, notamment en défense.

« La trêve internationale a été terrible »

« Dans quel état est le groupe ? Avant le match, je n'ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir », a rappelé Jean-Louis Gasset, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Ça va être encore un casse-tête chinois »