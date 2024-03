OM/PSG : «Incompréhensible», il hallucine face à la polémique !

Jean de Teyssière

La rencontre entre l'OM et le PSG a été marquée par la décision contestée de Benoît Bastien. En excluant très sévèrement Lucas Beraldo suite à un duel avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'arbitre de la rencontre a été sévèrement critiqué par Adil Rami, qui ne comprend pas comment il a pu prendre une telle décision.

La mise en place de la VAR dans les grandes compétitions de football n'a pas enlevé les scandales liés à l'arbitrage. Au contraire, cet outil semble provoquer encore plus de critiques et l'évènement qui s'est déroulé durant la rencontre entre l'OM et le PSG ne va rien améliorer.

Nouveau scandale d'arbitrage en Ligue 1 ?

À la 40ème minute de la rencontre entre l'OM et le PSG, la VAR appelle l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien pour revisionner les images du duel entre Lucas Beraldo et Pierre-Emerick Aubameyang. Contre toute attente, l'arbitre décide d'exclure directement le défenseur brésilien du PSG et cette décision a provoqué de nombreuses incompréhensions.

«En étant réaliste, c’est incompréhensible»