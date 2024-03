OM : Aubameyang s’attaque au PSG avec le rappeur Jul !

Jean de Teyssière

Ce dimanche soir a lieu le choc entre l'OM et le PSG. Le stade Vélodrome devrait connaître un nouveau record d'affluence avec plus de 65900 spectateurs attendus. Dans les deux camps, la température commence à monter et le meilleur buteur de l'OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a glissé un message au PSG grâce à une chanson du célèbre rappeur Jul.

Kylian Mbappé avait allumé la première mèche de ce Classique, durant son interview dans l'émission de TF1 , Téléfoot . L'attaquant du PSG s'est amusé à chambrer l'OM, en rappelant qu'il n'avait jamais perdu contre eux dans sa carrière : « J amais perdu contre l’OM ? Non, au Vélodrome, à domicile et même en terrain neutre hein (rires). »

Un Clasico déjà bouillant

Deux heures avant le début du match, le peuple marseillais s'est pressé devant les portes du stade Vélodrome, encore fermées. Pas grave, les supporters mettent déjà une chaude ambiance avec des chants et des fumigènes craqués en nombre. Chez les joueurs aussi, on commence à faire monter peu à peu la température...



« C’est pas La Capitale, c’est Marseille Bébé ! 🎶💙🤍 »



Pierre Emerick Aubameyang lance le Classique sur Instagram. pic.twitter.com/kq6Bf2bn4c — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2024

«C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé !»