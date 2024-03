OM : Du lourd est annoncé pour le PSG

Alexis Brunet

Ce dimanche aura lieu le Classique de Ligue 1 entre l'OM et le PSG. Les Parisiens sont grandement favoris pour cette rencontre, même à l'extérieur, et cela se confirme d'après les sondages. En effet, 53% d'un panel de Français voit le club de la capitale s'imposer contre le rival marseillais.

Avant chaque début de saison, les matches entre l'OM et le PSG sont attendus avec impatience par les supporters. Au fil des années, ce match est devenu une référence en Ligue 1, et donne souvent lieu à de belles batailles entre ennemis jurés.

Le PSG est premier de Ligue 1

Au classement, c'est le PSG qui est en meilleure posture. Le club de la capitale est premier de Ligue 1, et reste sur deux victoires de suite. Pour l'OM, c'est plus compliqué. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont septièmes, et viennent d'enchaîner deux défaites. Mais dans un Vélodrome en fusion, la donne peut vite évoluer.

PSG : Luis Enrique a pris sa décision pour Dembélé ? https://t.co/N5MYeEwp4j pic.twitter.com/RM8nBul9Pw — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Les Français donnent en majorité le PSG gagnant