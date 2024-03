OM - PSG : Le verdict tombe pour Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

Depuis que KyIian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG, Luis Enrique a diminué drastiquement son temps de jeu. En effet, le numéro 7 parisien est désormais inclus dans le turn-over opéré par son coach. Et en ce qui concerne le Classique contre l'OM, prévu ce dimanche soir, Luis Enrique ne devrait pas se passer des services de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid va boucler la signature de la star de 25 ans, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Depuis son annonce à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé n'est plus intouchable au PSG. En effet, Luis Enrique n'hésite plus à faire sortir son numéro 7, ou à le faire débuter certains matchs sur le banc des remplaçants. Une gestion qui s'applique à tous les joueurs du PSG. Luis Enrique voulant concerner tous ses joueurs et que ses meilleurs éléments soient frais pour les rendez-vous couperet.

Mbappé titulaire contre l'OM ?