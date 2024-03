OM - PSG : Ce joueur a fait le buzz, il déballe tout

Hugo Chirossel

Joueur de l’OM entre 2007 et 2009, Boudewijn Zenden a bien connu les Classiques face au PSG. En 2009, il avait même été buteur lors de la victoire de Marseille au Parc des Princes (1-3). Ce qui avait entraîné une célébration devenue mythique lorsqu’il était monté sur une boîte Orange. Un épisode sur lequel est revenu l’ancien international néerlandais.

Boudewijn Zenden n’a pas oublié ses années marseillais. Dans un entretien accordé à Eurosport , l’ancien milieu de terrain est revenu sur son arrivée à l’OM, qu’il avait rejoint en provenance de Liverpool. Joueur de Marseille pendant deux ans, il a eu l’occasion de disputer plusieurs Classiques contre le PSG. Mais son meilleur souvenir reste celui de 2009, lorsque l’OM était allé s’imposer sur la pelouse de Paris (1-3).

« Je n'avais jamais été aussi décisif que ce soir-là »

« Personnellement, oui. En plus, j'ai offert une passe décisive (à Baky Koné). C'était une rencontre aboutie de notre part. On méritait de gagner ce soir-là. Dans les autres Marseille-Paris que j'ai joués (trois rencontres), je n'avais jamais été aussi décisif que ce soir-là. On a aussi eu la chance que les supporters marseillais soient présents au Parc des Princes car c'était moins souvent le cas lors des années suivantes », a confié Boudewijn Zenden.

« Brandao devait peser 90 kg et le toit de la boîte s'est disloqué »