OM - PSG : Mbappé écarté, Luis Enrique vend la mèche ?

Présent en conférence de presse à la veille du Classique entre l'OM et le PSG, Luis Enrique a évidemment été interrogé sur la présence de Kylian Mbappé au coup d'envoi de ce choc. Et sa réponse, toujours évasive, laisse toutefois penser que le crack de Bondy ne sera pas titulaire. «Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord», prévient même le technicien espagnol.

Dimanche soir, le PSG se déplace à Marseille pour le Classique au Vélodrome. Un choc très attendu pour lequel Kylian Mbappé pourrait toutefois être laissé sur le banc. Et pour cause, depuis quelques matches, Luis Enrique n'hésite pas se passer de son attaquant vedette en Ligue 1 afin de le conserver pour les matches cruciaux. Et trois jours après le match contre l'OM, le PSG recevra le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France.

PSG : Classico historique pour Mbappé, l'OM peut trembler https://t.co/EDU0w7xG5L pic.twitter.com/I3mqetM3X2 — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

«Tout est possible dans la vie»

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur la question. Et comme à son habitude, l'entraîneur du PSG se montre évasif assurant que « tout est possible dans la vie ». Cependant, il a également poursuivi avec des propos qui pourraient laisser croire que Kylian Mbappé ne sera pas titulaire dimanche soir contre l'OM.

«Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord»