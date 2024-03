PSG : Luis Enrique intervient pour sauver une star

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer un Christophe Galtier très critiqué, Luis Enrique ne fait encore l’unanimité, avec des choix qui ne sont pas toujours compris. Pourtant, l’Espagnol semble déjà avoir conquis une grande partie de ses joueurs au Paris Saint-Germain, surtout en ce qui concerne Gianluigi Donnarumma.

Régulièrement critiqué depuis le début de la saison, Luis Enrique ne semble pas vraiment vouloir changer de cap. Le coach du PSG assure en effet avoir un objectif clair et connaitre le chemin pour l’atteindre... en dépit des doutes que ses choix ou ses tactiques peuvent soulever !

« A une autre époque on n'aurait jamais accepté ça »

Cette posture et ses déclarations ne lui ont pas vraiment permis de se faire des amis, comme avec un Daniel Riolo qui n’a pas apprécié sa sortie sur le FC Barcelone, qui n’est autre que le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions ! « Comment on peut supporter que Luis Enrique vienne et dise que dans deux semaines il jouera contre son club de cœur et que la moitié de l’équipe pourrait être titulaire dans la sienne… Mais ferme ta gueule ! » a lancé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , dans l’émission l’OM au Café animée par Le Phocéen . « Ferme-là, on sait que tu viens du Barça et que c’est ton club. Et Nasser supporte ça. A une autre époque on n'aurait jamais accepté ça ».

Un rôle essentiel avec Donnarumma ?