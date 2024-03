OM - PSG : Luis Enrique a fait un strike !

Thomas Bourseau

Luis Enrique n’a certes débarqué que le 5 juillet 2023 au PSG, le technicien espagnol fait néanmoins l’unanimité à Paris, et pas seulement. Le président Nasser Al-Khelaïfi s’est dernièrement enflammé pour son entraîneur. Et, en marge du Classique, c’est le coach de l’OM Jean-Louis Gasset qui lui a rendu hommage.

Au PSG, Luis Enrique est encore engagé dans toutes les compétitions à l’arrivée du printemps, le club étant en quart de finale de Ligue des champions, demi-finale de Coupe de France et disposant d’une avance de 12 points sur son dauphin brestois en Ligue 1.

2/2 pour Luis Enrique face à l’OM ?

Après avoir remporté son premier Classique face à l’OM au Parc des princes en septembre dernier (4-0), Luis Enrique va se déplacer avec ses hommes à l’Orange Vélodrome dimanche soir pour tenter de faire un sans-faute sur la saison contre l’Olympique de Marseille. Et Jean-Louis Gasset lui a rendu un bel hommage en conférence de presse ce vendredi.

Gasset : «Je lui dis bravo»