PSG : Surprise, un ancien de l'OM snobe Mbappé et choisit Dembélé

Alexis Brunet

Dimanche, l'OM et le PSG s'affrontent pour l'un des chocs de la Ligue 1. L'occasion de voir certains des meilleurs joueurs du championnat, comme Kylian Mbappé, Pierre-Emerick Aubameyang, ou bien Ousmane Dembélé. Avant ce rendez-vous, Adil Rami a fait son choix entre ces trois stars, et le champion du monde a voté pour Dembélé.

Le championnat français fait son retour ce week-end, après la trêve internationale. À cette occasion, la Ligue 1 va nous offrir l'un de ses plus beaux matches, avec le Classique entre l'OM et le PSG. Le club de la capitale est le grand favori de cet affrontement, mais, à domicile, les Marseillais peuvent créer l'exploit.

Un duel Mbappé contre Aubameyang

Lors de cet affrontement entre l'OM et le PSG, les spectateurs auront l'occasion d'assister à un match dans le match entre Pierre-Emerick Aubameyang, et Kylian Mbappé. Les deux joueurs portent leur équipe, et en sont les meilleurs buteurs. Toutefois, Luis Enrique pourrait être tenté de mettre le champion du monde sur le banc, afin de le préserver pour la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais mercredi prochain.

Transferts : Ce flop du PSG va toucher une fortune ? https://t.co/udSWGNzfZZ pic.twitter.com/JDZOnk412h — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Rami a plus peur de Dembélé que de Mbappé