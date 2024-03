PSG : Le Qatar lance sa révolution !

Jean de Teyssière

Le PSG va dire adieu au Parc des Princes. Après de multiples joutes verbales avec la mairie de Paris, le PSG aurait pris la décision d'abandonner le projet de rachat du Parc des Princes et aurait formulé officiellement sa volonté de trouver un emplacement pour y construire son futur stade. La fin d'une ère approche.

Le dossier du rachat du Parc des Princes semble être définitivement fermé. En février dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo avait été interrogé sur ce feuilleton épineux et avait rétorqué sèchement qu'il « n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. » Alors que les membres de l'équipe municipale d'Anne Hidalgo avaient tenté de calmer le jeu ces derniers jours, ne croyant notamment pas à un départ du PSG de son stade historique, le club de la capitale semble avoir pris une décision ferme et définitive.

Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes au PSG

Depuis plus d'un an, le PSG a coupé les ponts avec la mairie de Paris. D'abord enclin à vendre l'enceinte aux propriétaires qataris du PSG, Anne Hidalgo a finalement fait machine arrière, pour annoncer un non catégorique à cette vente. Un camouflet pour Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, qui souhaitait agrandir le Parc des Princes, qu'à condition qu'il puisse être propriétaire de l'enceinte...

Le PSG officialise son désir de quitter le Parc des Princes