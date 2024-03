PSG - Mbappé : Le Qatar a un problème

Axel Cornic

Après sept saisons riches en succès, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pourraient se séparer. La star de 25 aurait en effet annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers et il ne manquerait plus qu’une officialisation, qui ne devrait toutefois pas tomber de sitôt. Mais tout le monde se demande déjà qui va bien pouvoir prendre sa place au PSG…

A Paris on commence à penser à un avenir sans Kylian Mbappé. Arrivé en 2017 après s’être révélé à l’AS Monaco, le natif de Bondy aurait décidé de mettre un terme à son aventure au PSG, avec une prochaine étape qui pourrait bien être du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid attend Mbappé

La presse espagnole assure que tout est déjà prêt à Madrid pour accueillir Mbappé, mais tout va dépendre de la suite de la Ligue des Champions. En effet, tant que le PSG et le Real Madrid sont encore en lice, rien ne devrait être annoncé officiellement. Dans le cas où les deux clubs atteindront la finale du 1er juin prochain, cette présentation pourrait être faite dans la foulée pour ensuite permettre au joueur de rejoindre sa sélection, en vue d’un Euro qui débutera le 14 juin.

Le PSG le regrette déjà...