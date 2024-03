Mercato : Le PSG se prépare pour l'opération Mbappé !

Axel Cornic

Si ce n’est pas encore officiel, Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain, à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Un coup dur pour le club parisien quoi perd là la plus grande star de son effectif, un an seulement après les départs de Lionel Messi et de Neymar.

La saison prochaine, c’est un tout nouveau PSG que l’on devrait voir. Arrivé en 2017 et devenu au fil des années le visage du club parisien, mais également de tout le football français, Kylian Mbappé devrait quitter la Ligue 1. En fin de contrat, la star de 25 ans l’aurait déjà annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers, en marge de la rencontre de Championnat face au FC Nantes du 17 février dernier (0-2).

Quel avenir sans Mbappé ?

Aucune des deux parties n’a pour le moment officialisé la chose, mais la presse espagnole s’emballe déjà autour d’une arrivée de Mbappé au Real Madrid. Mais ce départ pourrait être plus compliqué à oublier que prévu, pour le PSG ! La Gazzetta dello Sport cite ce vendredi l’agence Circle Society , qui a estimé que l’attaquant français représentait à lui seul 40 % des ventes de maillots du club parisien, alors que sa présence ou non aurait un impact évalué à 67 % sur la vente de billets.

Le PSG va perdre gros