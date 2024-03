Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble désormais inéluctable après l’annonce officieuse de son départ du PSG à l’issue de la saison. Le président Florentino Pérez touche au but avec sa grande priorité, un gros coup pour la formation merengue sur un plan sportif mais également économique comme l’analyse un expert.

Après sept années du côté du Parc des Princes, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG au terme de la saison, lorsque son contrat arrivera à terme. Le Real Madrid apparaît comme la prochaine destination de l’international français et va enfin mettre la main sur sa grande priorité après plusieurs échecs. Un gros coup sportif pour la Casa Blanca , qui compte déjà dans ses rangs Vinicius Jr, Aurélien Tchouameni ou encore Jude Bellingham, mais également financier.



« Un impact multiple au-delà de l'impact sportif »

Si l’arrivée de Kylian Mbappé a un coût, malgré son statut d’agent libre, le Real Madrid ne devrait pas attendre bien longtemps avant de constater les effets positifs de ce recrutement. « Il est évident que la signature de grandes stars mondiales comme lui a un impact multiple au-delà de l'impact sportif , reconnaît Miguel Ángel Hernández, expert en marketing sportif qui a collaboré pendant huit ans au Real Madrid, dans des propos accordés à AS. Un grand nombre de maillots seront vendus, une augmentation du nombre de followers sur les réseaux sociaux et une plus grande consommation des matchs de l'équipe à la télévision. »

« Cela bénéficiera à la marque du club »