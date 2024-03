PSG : Un clash provoque un départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de conseiller sportif du PSG en 2022, Luis Campos a fait le ménage en interne. Le staff médical, très souvent pointé du doigt, a notamment été chamboulé puisque Christophe Baudot, médecin en chef du club de la capitale, a été poussé au départ l'été dernier alors qu'il était en conflit avec le dirigeant portugais.

Depuis plusieurs années, le staff médical du PSG est pointé du doigt. En effet, le cas Neymar a par exemple cristallisé les tensions, mais ce n'était pas le seul. Lorsque les grandes échéances arrivaient, l'effectif parisien était souvent décimé. Une situation qui a eu des conséquences.

Campos pousse Baudot au départ...

Ainsi, l'été dernier, le PSG a tout changé. Le club parisien a pris place dans son nouveau centre d'entraînement ultra moderne, le Campus PSG, avec un nouveau médecin en chef. En effet, en conflit avec Luis Campos, Christophe Baudot a été poussé au départ comme le rappelle L'EQUIPE .

... et nomme un proche pour le remplacer